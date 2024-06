Il Papa a porte chiuse torna sulla frociaggine, è in Vaticano

ROMA, 11 GIU - Il Papa nell'incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani di oggi pomeriggio è tornato sulla questione della omosessualità nella Chiesa. "In Vaticano c'è aria di frociaggine", non è facile aiutare questa corrente: questo il pensiero del Papa secondo quanto riferiscono all'ANSA fonti presenti all'incontro. Il Papa avrebbe anche ribadito che se un ragazzo ha una tendenza omosessuale è meglio non farlo entrare in seminario: sono "ragazzi buoni" ma con questa tendenza meglio di no. Papa Francesco, nel discernimento sulle vocazioni, ha chiesto anche di essere attenti alle "ideologie", i tradizionalisti "non vanno bene". Il Papa, nell'incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani di oggi pomeriggio, ha risposto anche ad un sacerdote che ha posto il problema della povertà abitativa a Roma. Per il Papa bisogna mettere dei limiti ai prezzi degli affitti. Poi, secondo quanto riferiscono all'ANSA fonti presenti all'incontro, il Papa ha anche detto che molti religiosi stanno speculando con il Giubileo, malgrado il voto di povertà. Per il Pontefice i beni sono per la comunità e non per speculare.