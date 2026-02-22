Il Pakistan conferma i raid sull'Afghanistan

ISLAMABAD, 22 FEB - Il Pakistan ha confermato di aver effettuato attacchi su sette siti nella regione di confine con l'Afghanistan in risposta ai recenti attacchi suicidi rivendicati da gruppi militanti sostenuti da Kabul Il ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione di Islamabad ha diffuso una nota in cui, citando tre attacchi dall'inizio del Ramadan la scorsa settimana, asserisce che il Pakistan "ha effettuato attacchi selettivi basati sull'intelligence su sette campi e nascondigli terroristici.