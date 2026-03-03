Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il paese salva-edicole, via l'occupazione di suolo pubblico

AA

(di Alfredo D'Alessandro) FOSSACESIA, 03 MAR - Contro una crisi che sembra non avere fine, un piccolo comune abruzzese corre ai ripari e si schiera a difesa delle edicole, ultimo baluardo dell'informazione tradizionale, fatta di carta e persone, di incontro e socialità. Fossacesia, paese della costiera adriatica, 'salva' i giornalai e vara il provvedimento che esenta i gestori dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Un'iniziativa proposta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio - e approvata nei giorni scorsi all'unanimità dal consiglio comunale - che diventa "un esempio da seguire" e che è valsa al comune sulla costa dei Trabocchi, 6.400 abitanti, il plauso del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini. Il senatore ha telefonato al primo cittadino per esprimere il proprio apprezzamento. "Un aiuto concreto dal territorio per sostenere un comparto ancora decisivo per il sistema dell'informazione - le parole del senatore -. L'auspicio è che altri Comuni seguano questo esempio, mentre a livello nazionale prosegue il lavoro a sostegno delle edicole e dell'intero settore editoriale". Il provvedimento arriva in un momento particolarmente delicato per il settore, segnato da un calo delle vendite e da numerose chiusure di edicole in tutto il Paese. "Ho molto gradito la telefonata e le parole di stima del sottosegretario Barachini - la replica del sindaco Di Giuseppantonio -, ma ho apprezzato soprattutto il gesto istituzionale di un rappresentante del governo che chiama uno dei tanti sindaci italiani per riconoscere una scelta compiuta nell'interesse della propria città e dell'Italia. È stato un confronto lungo e significativo, nel quale abbiamo condiviso la consapevolezza di quanto le edicole rappresentino ancora oggi un presidio fondamentale di informazione, pluralismo e coesione sociale. La nostra decisione nasce dalla volontà di sostenere concretamente questi punti di riferimento per i cittadini, in una fase di grande difficoltà per l'intero comparto". Commentando il provvedimento subito dopo l'approvazione, Di Giuseppantonio ha parlato di segnale chiaro e forte evidenziando che "i comuni devono fare la loro parte per sostenere le edicole, che rappresentano un presidio fondamentale di informazione e di socialità. Offrire l'occupazione di suolo pubblico a costo zero significa creare un'opportunità concreta per chi intende investire e contribuire a mantenere vivo il centro cittadino. È un atto di responsabilità verso il commercio locale e verso il diritto dei cittadini ad avere punti di accesso all'informazione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FOSSACESIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario