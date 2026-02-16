Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il 'paese dei coltelli' contro il decreto sicurezza, 'chiederemo correttivi'

AA

FROSOLONE, 16 FEB - In un comune conosciuto come il "paese dei coltelli", dove la tradizione artigianale affonda le radici nella storia e dove il fatturato derivante dalla vendita di forbici e coltelli raggiunge i 20 milioni di euro l'anno, le restrizioni del decreto sicurezza spaventano l'amministrazione e le aziende che, con quel fatturato, alimentano l'economia locale. Per questo Pasquale Rocco De Lisio, il sindaco di Frosolone - paesino da poco meno di tremila abitanti in provincia di Isernia - ha firmato una lettera indirizzata al governo per chiedere correttivi e chiarimenti sul provvedimento che, altrimenti, potrebbe avere pesanti ricadute sul territorio. "L'Amministrazione comunale - scrive il primo cittadino - ribadisce il pieno sostegno agli obiettivi di sicurezza perseguiti dal governo, ma ritiene necessario distinguere con attenzione tra l'uso illecito di strumenti e la produzione artigianale e industriale di qualità, destinata a impieghi legittimi e professionali. Un approccio non calibrato rischierebbe di colpire indiscriminatamente imprese sane, con conseguenze occupazionali ed economiche rilevanti per l'intero territorio". "Allora, faccio un esempio - ha detto il sindaco all'ANSA - per quanto riguarda la stretta sulle lame superiori a 5 centimetri dobbiamo capire come bisogna misurare, se dal manico o solo la lama. E per i coltelli dei macellai? E i coltellini venduti come souvenir?". L'obiettivo dell'amministrazione - conclude il primo cittadino - è quello di "contribuire in maniera fattiva alla bozza e tutelare i nostri produttori, distinguendo con attenzione tra l'uso illecito di strumenti e la produzione artigianale e industriale di qualità, destinata a impieghi legittimi e professionali".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FROSOLONE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario