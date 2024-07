Il paese che corre per far dimagrire il sindaco

E' un sindaco che non fa segreto delle sue difficoltà con la forchetta Luciano Fregonese, primo cittadino di Valdobbiadene, 47 anni, fisico non proprio da ballerino: 130 chili dichiarati. Ma non gli fa difetto neanche la forza di volontà. Così, fermo nell'idea di dimagrire, si fa accompagnare ogni giovedì sera da mezzo paese che corre al suo fianco per (provare a) buttar giù un po' di peso. Impresa, confessa, che non gli è ancora riuscita, 14 luglio 2024 ANSA / Luciano Fregonese ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK