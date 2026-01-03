Il padre di uno dei feriti al Costel, 'la famiglia Minghetti spera che Riccardo sia vivo'

MILANO, 03 GEN - "Ieri ho parlato con la mamma del ragazzo che è arrivato all'ospedale Niguarda da Berna, e anche con il papà di Riccardo Minghetti, che è tuttora disperso ma pensano e sono ancora fiduciosi di poterlo trovare tra i feriti non identificati". Lo ha spiegato Umberto Marcucci, il padre di Manfredi, uno dei ragazzi che sono stati ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, sopravvissuti alla strage di Crans-Montana. I due giovani, entrambi romani, sono molto amici e quindi "questa speranza" di ritrovarlo "l'abbiamo tutti quanti, è amico di mio figlio e abbiamo sciato insieme nei giorni precedenti", ha aggiunto l'uomo parlando del giovane amico del figlio. Manfredi si trova in ospedale, "ieri era in terapia intensiva e lo stanno seguendo dopo il primo intervento al braccio", ha concluso il padre.