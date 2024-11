Il padre di Ramy, 'nostro figlio sarà sepolto in Italia

MILANO, 29 NOV - "Nostro figlio Ramy verrà sepolto in Italia, a Milano, che era la sua città". Lo ha detto all'ANSA Yehia Elgaml, il padre del 19enne egiziano morto in sella a uno scooter guidato da un amico che non si era fermato a un posto di controllo dei carabinieri. Stamani a Milano sarà eseguita l'autopsia. "Ramy era più italiano che egiziano ormai - ha aggiunto il padre -, si sentiva milanese. Che senso avrebbe portarlo in Egitto, dove noi che siamo lontani non potremmo nemmeno andarlo a trovare?".