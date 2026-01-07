Il padre di Chiara Costanzo, abbiamo tutti sete di verità

MILANO, 07 GEN - "Noi siamo stati abbracciati da tutta Italia, abbiamo tutti sete di verità e che queste cose non succedano mai più". Lo ha detto Andrea Costanzo padre di Chiara, la sedicenne morta nella strage di Crans- Montana, a margine dei funerali parlando con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Ricordiamoci di fare rivivere Chiara - ha aggiunto -, come gli altri giovani in un mondo pieno, perché Chiara aveva voglia di vita ed è stata costretta troppo presto a rinunciare ai suoi sogni. Ma nessun ragazzo deve farlo". "L'Italia ha dimostrato umanità e sensibilità veramente notevoli, però adesso è ora di dimostrare professionalità ed efficienza e scoperchiare tutto quello che c'è ", ha concluso.