Il nuovo ambasciatore ucraino a Roma presenta le credenziali alla Farnesina

ROMA, 09 APR - L'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Igor Brusylo ha iniziato la sua missione diplomatica a Roma con la presentazione delle copie delle lettere credenziali alla vice capo del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri, Irene Castagnoli. Brusylo è stato nominato ambasciatore dell'Ucraina in Italia dal presidente Volodymyr Zelensky, che gli ha affidato la guida della rappresentanza diplomatica a Roma. La decisione si inserisce nella strategia di rafforzamento delle relazioni internazionali e della cooperazione bilaterale tra Ucraina e Italia e in favore di nuove opportunità per l'ampliamento della cooperazione. Nel corso dell'incontro tra l'ambasciatore e la vice capo del Cerimoniale, "le parti - sottolinea l'ambasciata - hanno confermato la volontà di sviluppare attivamente le relazioni bilaterali nei settori politico, economico e umanitario. Particolare attenzione è stata dedicata al proseguimento del sostegno all'Ucraina nel contesto della perdurante aggressione russa, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità di difesa, l'aumento della resilienza energetica, lo sviluppo della cooperazione interregionale e l'interazione a livello delle autorità locali". "Le parti hanno inoltre sottolineato l'importanza di garantire un adeguato sostegno e la tutela dei cittadini ucraini presenti sul territorio della Repubblica Italiana" conclude l'ambasciata.