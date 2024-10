Il Nobel Letteratura 2024 all'autrice sud coreana Han Kang

?Gwangiu è tutti i luoghi e tutti i tempi in cui dignità e violenza coesistono. Non è assolutamente qualcosa di terminato, ma che continua a tornare?. Così Han Kang, l?autrice coreana di un best seller mondiale come ?La vegetariana?, ha ricevuto questa mattina alla Certosa di San Giacomo a Capri il Premio Malaparte 2017 per il suo ultimo lavoro: ?Atti umani? (ed. Adelphi), dedicato al massacro di Gwangju, rivolta contro il regime presidenziale repressa nel sangue nel 1980, vissuto in prima persona da Han Kang bambina e dalla sua famiglia. ANSA/GIUSEPPE CATUOGNO