Il Nicaragua riorganizza la sua diplomazia, Moncada torna cancelliere

MANAGUA, 30 GEN - Il governo nicaraguense guidato da Daniel Ortega e Rosario Murillo ha annunciato una serie di riorganizzazioni nel corpo diplomatico, segnate dal ritorno di Denis Moncada Colindres alla Cancelleria e dalla nomina di una nuova incaricata d'affari a Washington. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri (Minrex) in una nota diffusa dai media ufficiali. Secondo il comunicato, Moncada riprenderà le funzioni di cancelliere a Managua, mentre la ministra Guisell Morales Echaverry è stata designata incaricata d'affari presso l'ambasciata del Nicaragua negli Stati Uniti. Morales, figlia del dirigente sandinista Ricardo Morales Avilés, ha ricoperto fino al 2024 l'incarico di ambasciatrice a Cuba ed è stata protagonista di diversi avvicendamenti diplomatici negli ultimi anni. Il Minrex ha inoltre annunciato la nomina di Valezka Fiorella López Herrera come nuova ambasciatrice in Venezuela e di Daysi Torres Bosques come ambasciatrice a Cuba, oltre alla designazione di Omara Saraí Orozco Pérez come ministra consigliera a Caracas. Le nomine arrivano in un contesto di crescenti tensioni internazionali e di recenti frizioni diplomatiche che coinvolgono il regime sandinista.

