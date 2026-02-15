Giornale di Brescia
Il National Heritage Board lancia 30 eventi sulla storia 1942 e le rotte di evacuazione

SINGAPORE, 15 FEB - Il National Heritage Board di Singapore ha annunciato il lancio dell'edizione 2026 di "Battle for Singapore", l'iniziativa annuale che invita il pubblico a riscoprire i luoghi e le cronache del passato bellico della città-stato. In occasione dell'84esimo anniversario della caduta di Singapore (avvenuta nel 1942, quando l'Impero giapponese conquistò la città -Stato, allora governata dagli inglesi) il programma di quest'anno — dal 21 febbraio all'8 marzo 2026 — prevede oltre 30 appuntamenti tra tour guidati, conferenze, mostre ed esperienze immersive. La principale novità di questa edizione è il debutto di un tour a tema marittimo, intitolato "Passages at last light: Singapore's WWII maritime evacuation routes", che esplorerà le rotte di evacuazione via mare durante il conflitto. Tra le altre novità di rilievo spiccano il percorso storico "Exploring Pasir Panjang: A heritage trail" e l'attività interattiva per famiglie "Rebuild the nation: drop-in Lego Activity". "Nonostante il lungo tempo trascorso dalla caduta di Singapore, ci sono ancora molte storie e prospettive inedite da condividere", ha dichiarato Goh Chour Thong, Direttore delle relazioni internazionali e museali del Nhb. "Siamo particolarmente entusiasti del nuovo tour marittimo, che permetterà ai partecipanti di ogni età di osservare le acque meridionali di Singapore sotto una luce nuova e sorprendente". L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Museum Roundtable e diverse organizzazioni locali, punta a mantenere viva la memoria della resistenza e della resilienza della popolazione durante uno dei periodi più critici della storia moderna del sud-est asiatico.

SINGAPORE

