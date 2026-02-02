Il narcotrafficante catturato in Colombia era latitante da tre anni

VENEZIA, 02 FEB - Il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti, arrestato il 30 gennaio nel nord della Colombia, era latitante da febbraio 2023. Originario di Chioggia (Venezia), è stato rintracciato e catturato il 30 gennaio in una villetta isolata, a Santa Marta, dalla Polizia nazionale colombiana, con l'ausilio info-investigativo dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia e dello Scip (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia) dell'Interpol. Lo fanno sapere oggi la Procura di Venezia e i Carabinieri. Condannato a nove anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e lesioni personali aggravate dall'uso di armi, per evitare il carcere tre anni fa era prima arrivato al porto di Marsiglia in treno, partendo da Mestre e passando per Bardonecchia. Da lì si era imbarcato su una nave mercantile, diretta a Guadalupa, dove poi aveva acquistato un biglietto per una crociera a Trinidad e Tobago grazie a documenti falsi intestati a un cittadino rumeno ignaro. Una volta sbarcato qui non era risalito a bordo della nave e aveva fatto perdere le proprie tracce, cosa che aveva avuto risonanza mediatica anche a livello locale. Indagando su famiglia, relazioni e operazioni bancarie sospette, gli inquirenti hanno infine rintracciato Dei Meneghetti a Santa Marta, nel dipartimento settentrionale di Magdalena in Colombia. Dei Meneghetti era già stato arrestato in flagranza il 15 gennaio 2013 per aver ceduto 11 chili di marijuana. Era stato ritenuto un elemento di spicco di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che a Chioggia e a Milano gestiva, tra il 2012 e il 2014, lo spaccio di grossi quantitativi di stupefacenti provenienti dai Balcani (eroina e marijuana) e da Marocco e Spagna (cocaina e hashish). Dei Meneghetti provvedeva anche al procacciamento dei clienti e fungeva da corriere e da staffettista della droga. Nel 2017, ubriaco, aveva aggredito con un coltello sul lungomare di Chioggia un conoscente, colpendolo con due fendenti sul dorso. Per questo era stato condannato a un anno di reclusione.