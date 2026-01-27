Il ministro degli Esteri tunisino riceve il consigliere di Trump Boulos

TUNISI, 27 GEN - L'importanza di trovare una soluzione politica interna alla Libia, attraverso il Meccanismo di Consultazione Tripartito sulla Libia, la cui riunione si è tenuta ieri a Tunisi, è stata ribadita dal ministro degli Esteri tunisino, Mohamed Ali Nafti, in un colloquio con il Consigliere del presidente Usa Donald Trump per gli Affari Arabi, il Medio Oriente e l'Africa, Massad Boulos, in visita ufficiale in Tunisia dopo essere stato a Tripoli e Bengasi. "Questo incontro ha offerto l'opportunità di riaffermare la profondità e la forza dei legami storici tra Tunisia e Stati Uniti, che uniscono i due Paesi da oltre 228 anni e che persistono ancora oggi, basati sul rispetto reciproco e sugli interessi condivisi tra i due popoli amici", si legge in una nota della diplomazia tunisina. I due Paesi hanno discusso "sulle modalità per promuovere la cooperazione bilaterale nei settori economico, commerciale, della sicurezza, militare, scientifico e tecnologico, nonché nei settori del turismo e dei trasporti, sottolineando a tale proposito l'importanza di promuovere gli investimenti americani in Tunisia e di raggiungere un accordo commerciale bilaterale che porti a una revisione dei dazi doganali imposti, facilitando il flusso continuo delle principali esportazioni tunisine verso il mercato statunitense, in particolare l'olio d'oliva". L' incontro è stato anche l"'occasione per uno scambio di opinioni su questioni regionali di reciproco interesse e sulle modalità per rafforzare le basi della sicurezza e della stabilità nella regione". In questo contesto, il ministro ha ribadito la posizione ferma e di principio del nostro Paese a sostegno del popolo fraterno palestinese e della sua legittima lotta per rivendicare i propri diritti storici e istituire uno Stato indipendente su tutto il suo territorio con capitale Al-Quds Al-Sharif, nonché per garantire aiuti umanitari, mantenere aperti i valichi di frontiera, ricostruire il territorio e facilitarne gli spostamenti, al fine di gettare le basi per una vita umana che preservi la loro sicurezza e dignità". (ANSA)