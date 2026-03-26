Il ministro degli Esteri panamense vede i dieci detenuti a Cuba

L'AVANA, 25 MAR - Il ministro degli Esteri di Panama, Javier Martínez-Acha, ha fatto visita ai dieci connazionali reclusi nel carcere cubano di Villa Marista. I cittadini sono stati arrestati per aver realizzato cartelli con messaggi giudicati dalle autorità dell'isola come "sovversivi e contrari all'ordine costituzionale". La missione diplomatica risponde alla volontà del presidente panamense José Raúl Mulino di verificare le condizioni dei prigionieri. Nei giorni scorsi, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel aveva assicurato il pieno rispetto dei diritti dei detenuti, aggiungendo che questi ultimi stanno rivelando i nomi dei presunti finanziatori del loro viaggio. Durante la visita ufficiale all'Avana, Martínez-Acha ha tenuto un vertice bilaterale con il suo omologo cubano Bruno Rodríguez per discutere temi di interesse comune. Accogliendo il diplomatico, Rodríguez ha ribadito gli storici legami di collaborazione: "Tra noi cubani — ha detto — c'è molto affetto per Panama e per i panamensi. La ringrazio profondamente per la sua presenza a Cuba".