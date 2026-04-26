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Il ministro degli Esteri iraniano arrivato a Islamabad dopo una tappa in Oman

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ISLAMABAD, 26 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi è arrivato a Islamabad oggi pomeriggio per una breve visita prima di ripartire per Mosca. Lo ha confermato all'agenzia ANSA un funzionario governativo. Il governo di Islamabad non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, né ha fornito dettagli sul suo programma. Ieri Araghchi era stato a Islamabad dove aveva incontrato i vertici politici e militari del Pakistan per discutere della crisi mediorientale e poi si era spostato a Muscat in Oman per altri colloqui.

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