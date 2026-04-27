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Italia e Estero

Il ministro degli Esteri iraniano a San Pietroburgo per colloqui con Putin

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TEHERÁN, 26 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a San Pietroburgo per incontrare e discutere con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA su Telegram. L'agenzia di stampa moscovita TASS aveva precedentemente confermato che Putin aveva in programma di incontrare Araghchi.

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