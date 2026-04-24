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Il ministro degli Esteri dell'Iran atteso a Islamabad oggi

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ISLAMABAD, 24 APR - Fonti governative pachistane hanno riferito all'ANSA che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso a Islamabad questa sera con una piccola delegazione. A seguito di importanti colloqui con la squadra di mediazione pachistana, è previsto un secondo round di colloqui di pace a Islamabad tra Stati Uniti e Iran, affermano le stesse fonti governative. Un team logistico e di sicurezza statunitense è già presente nella capitale pachistana per facilitare il processo negoziale.

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