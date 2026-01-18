Il ministro degli Esteri danese visita i colleghi europei per parlare di Artico

ROMA, 18 GEN - Il Ministro degli Esteri Lars L›kke Rasmussen visiterà nei prossimi cinque giorni i colleghi europei per discutere della situazione della sicurezza nell'Artico. Inizierà oggi con una visita a Oslo, per poi proseguire a Londra e Stoccolma. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri danesi in un comunicato riportato dalla agenzia di stampa Ritzau. "In un mondo turbolento e imprevedibile, la Danimarca ha bisogno di amici e alleati stretti - afferma nel comunicato -. Si tratta di Norvegia, Gran Bretagna e Svezia, e userò i miei incontri per ringraziarli per il grande sostegno che il Regno ha ricevuto in un momento difficile. Ciò che i nostri Paesi hanno in comune è che siamo tutti d'accordo sulla necessità di rafforzare il ruolo della Nato nell'Artico, e non vedo l'ora di discutere come". Le visite si svolgono dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato la sua retorica sul suo desiderio di impossessarsi della Groenlandia. Ieri Trump ha scritto su Truth che la Danimarca e altri Paesi europei saranno colpiti da una tariffa del 10% a causa di disaccordi sulla Groenlandia.