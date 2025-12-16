Giornale di Brescia
Il ministero pronto a modifiche per l'accesso a Medicina

ROMA, 16 DIC - La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l'istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell'accesso a Medicina. Ha escluso passi indietro, come il ritorno ai test d'ingresso, ma ha manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo anno, valutando una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica. È quanto si apprende mentre è ancora in corso la riunione con i rappresentanti degli studenti.

Argomenti
ROMA

