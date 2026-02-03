Il Messico offre cooperazione alla nuova leader del Costa Rica

CITTÀ DEL MESSICO, 02 FEB - "Ci congratuliamo con Laura Fernández Delgado per il suo trionfo nelle elezioni alla presidenza del Costa Rica". Con queste parole la presidente Claudia Sheinbaum ha aperto il suo messaggio ufficiale rivolto alla neo-eletta leader del Paese centroamericano. In una nota diffusa sui social, la capo di Stato messicano ha esteso le sue felicitazioni alla politica di destra per la vittoria ottenuta alle urne il primo febbraio. Sheinbaum ha inoltre ribadito la volontà del suo governo di "rafforzare i legami di amicizia, cooperazione e rispetto tra le nostre nazioni", superando le distanze ideologiche. Laura Fernández ha battuto con un ampio margine il socialdemocratico Álvaro Ramos e si prepara ad assumere la guida del Paese a maggio, succedendo all'attuale presidente Rodrigo Chaves.