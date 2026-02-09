Il Messico annuncia l'invio di aiuti umanitari a Cuba

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 FEB - Il Messico ha annunciato di aver inviato oltre 814 tonnellate di aiuti alimentari a Cuba a bordo di due navi della sua Marina, secondo quanto riportato da Afp. L'arrivo delle navi è previsto entro quattro giorni. Questa misura, adottata dal governo della presidente Claudia Sheinbaum, arriva mentre il Messico continua a negoziare una potenziale spedizione di petrolio a Cuba senza essere sanzionato dagli Stati Uniti. "Gli aiuti umanitari vengono consegnati alla Repubblica di Cuba a bordo delle navi di supporto logistico Papaloapan e Isla Holbox", ha dichiarato il Ministero degli Esteri messicano in una nota. Gli aiuti includono latte liquido e in polvere, prodotti a base di carne, biscotti, fagioli, riso e articoli per l'igiene personale. "Vorremmo informarvi che oltre 1.500 tonnellate di latte in polvere e fagioli sono ancora in attesa di spedizione", ha aggiunto il Ministero degli Esteri. Una grave crisi si sta verificando sull'isola di Cuba, aggravata dalla sospensione delle forniture di petrolio greggio dal Venezuela, a seguito del sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro, alleato delle autorità cubane, da parte delle forze militari statunitensi, il 3 gennaio. (ANSA-AFP).