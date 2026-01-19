Il Marocco nella morsa del freddo, neve sopra i 1.300 metri

RABAT, 19 GEN - Nevicate fino a mercoledì, ondate di freddo e vento forte in numerose province del Marocco. È quanto annuncia la Direzione generale di meteorologia, che lancia un bollettino di allerta arancione. Nevica sopra i 1.300 metri nelle province dell'Alto Atlante, tra Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, e Taza. Nelle prossime ore sono previste nevicate anche nel medio Atlante, nelle province di Al Haouz, Azilal, Béni Mellal e Ouarzazate. Fino a mercoledì in tutta questa fascia di montagna è prevista un'ondata di freddo con temperature comprese tra i meno 9 e i meno 4 gradi centigradi. Allo stesso modo, sono previste forti raffiche di vento (75-85 km/h) nella zona della costa atlantica del Sud, tra Sidi Ifni e Guelmim.