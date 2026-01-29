Il maltempo si sposta verso Sud con piogge, venti e mareggiate

ROMA, 29 GEN - Dopo aver interessato il Centro-Nord il maltempo si sposta verso Sud. E' in arrivo, infatti, una nuova perturbazione ricca di umidità, proveniente dall'Oceano Atlantico che porterà ancora piogge, venti e mareggiate. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore le piogge più intense interesseranno Sardegna, Lazio e Basso Tirreno, anche se continuerà a nevicare fino al pomeriggio anche sul Triveneto.", afferma. Mosso il mare con onde fino a 3-4 metri sottocosta con mareggiate su Sardegna occidentale, Sicilia settentrionale, occidentale e meridionale e su tutto il Basso Tirreno. Da venerdì il moto ondoso tenderà in parte ad attenuarsi, anche se resterà vigoroso specialmente intorno alle Isole Maggiori con altre possibilità per mareggiate nel weekend che si abbatteranno su un litorale già localmente compromesso. Il fine settimana vedrà altre piogge in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria. Anche la prima parte del nuovo mese vedrà arrivare piogge con temperature sopra la media del periodo; dal giorno della Candelora (lunedì 2) è previsto un nuovo fronte che colpirà anche il Nord e il Centro Italia. Nel dettaglio: - Giovedì 29. Al Nord: tempo più asciutto, locali nebbie in pianura. Al Centro: spiccata instabilità. Al Sud: maltempo sulle regioni peninsulari e sul Nord della Sicilia. - Venerdì 30. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulla Toscana. Al Sud: piogge specie sul basso Tirreno. - Sabato 31. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulle Adriatiche, nevischio in collina. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria, meno altrove. Tendenza: domenica ancora a tratti instabile con piogge specie sulle Isole Maggiori, da lunedì nuova perturbazione.