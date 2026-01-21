Giornale di Brescia
Il maltempo sferza la Grecia, Mitsotakis non va a Davos

ATENE, 21 GEN - Un membro della guardia costiera è morto oggi in Grecia a causa del maltempo. Forti venti e piogge torrenziali hanno colpito molte zone del Paese, mentre i traghetti sono bloccati in porto. Il ministro della Marina Mercantile Vassilis Kikilias su X ha reso noto che la guardia costiera è morta mentre era "in servizio" nella città costiera di Astros, nel Peloponneso orientale. L'uomo è stato travolto da un'onda ed è rimasto ucciso mentre esortava i pescatori locali ad abbandonare la zona. Il fronte della tempesta, che si stava muovendo verso est attraverso la Grecia, ha generato venti superiori a 100 km/h, costringendo le autorità a chiudere le scuole ad Atene e in diverse altre regioni. Le autorità hanno emesso avvisi alla popolazione di evitare tutti i viaggi non essenziali. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha rinviato una visita programmata al Forum di Davos in Svizzera.

ATENE

