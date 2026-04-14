Il maltempo sferza Annaba, visita ridotta per il Papa al sito archeologico

ANNABA, 14 APR - La visita del Papa ad Annaba, la città algerina di Sant'Agostino, ha leggermente cambiato l'agenda della visita del Papa. Pioggia e vento non consentono un giro completo al sito archeologico che Leone quindi sta visitando più brevemente. In questa prima tappa tra i resti dell'antica Ippona, ad oltre 400 chilometri dalla capitale Algeri, non sono previsti discorsi del Pontefice. In questo sito si conservano i resti della città romana (foro pavimentato e circondato da portici colonnati; teatro; mercato; terme severiane; cisterne; mosaici figurati) e di quella cristiana, tra cui, la cosiddetta Basilica Pacis, nella quale Sant'Agostino svolse il suo ministero di vescovo dal 396 al 430. Il Pontefice nel sito ha piantato un ulivo, simbolo della pace.