Il legale della famiglia, 'per l'ospedale il bimbo non è più trapiantabile'

ROMA, 14 FEB - Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il "cuore bruciato". "Secondo l'ospedale Bambino Gesù" il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli "non è più trapiantabile". Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Raitre. L'avvocato ha poi aggiunto: "Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza" al parere del Bambino Gesù. "L'opposizione veniva dal medico che l'ha operato il quale sostiene che è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti. Sarà lo stesso medico, che presumo sia indagato, a rioperarlo. Quindi io stamattina mi devo recare dalla polizia giudiziaria per una integrazione di querela. C'è una vicenda moto strana", ha spiegato Petruzzi. "Ovviamente mi auguro che il Bambino Gesù si sbagli e che il parere del Monaldi sia quello corretto. Però ci sono altre vicende che si vanno intrecciando - ha precisato il legale -. Loro hanno deciso, ce l'hanno comunicato formalmente: sarà lui a rioperarlo. Eventualmente supportato da una equipe del Bambin Gesù".