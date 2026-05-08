Il Labour perde anche il Galles, partito ammette storica disfatta

LONDRA, 08 MAG - Sconfitta storica anche in Galles per il Partito laburista del premier Keir Starmer nelle amministrative britanniche. Lo indicano i dati che a spoglio in corso decretano persino la non rielezione della first minister di Cardiff (capo del governo locale), Eluned Morgan. Il Labour ha già riconosciuto di aver perso il potere, mentre le stime gli garantiscono appena 10 seggi sui 96 complessivi del Senedd, l'assemblea legislativa gallese. A fronte della decimazione dei laburisti, che cedono il primato elettorale per la prima volta da un secolo in Galles, avanzano sia gli indipendentisti di Plaid Cymru, sia l'estrema destra di Reform Uk.