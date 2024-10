Il killer di Manuel, 'non pensavo di averlo ucciso'

Un frame che riguarda il presunto omicida da un filmato dei Carabinieri, 12 ottobre 2024. È stato accoltellato a morte per delle cuffie wireless da 20 euro o poco più Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano, alle porte di Milano. Il provvedimento di fermo per un 19enne con precedenti, che abita a Rozzano con i genitori, è giunto alla fine dell'interrogatorio del pm, Letizia Mocciaro, davanti agli investigatori dell'Arma. L'accusa è di omicidio a scopo di rapina. A casa sua sono stati trovati, lavati ad asciugare, i pantaloni usati quella sera. E le cuffie sono state recuperate in un cassonetto. NPK Carabinieri +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ +++ NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY +++