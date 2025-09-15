Giornale di Brescia
'Il killer di Kirk scrisse che aveva occasione per ucciderlo'

epa12293890 Federal Bureau of Investigation (FBI) director Kash Patel (L) speaks during US President Donald Trump's press conference in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House, in Washington, DC, USA, 11 August 2025. President Trump is due to announce the deployment of the National Guard in Washington DC as part of a crime reduction strategy. EPA/YURI GRIPAS / POOL
WASHINGTON, 15 SET - Il presunto killer di Charlie Kirk ha scritto che aveva "l'opportunità di eliminare" l'influencer conservatore e "la coglierò al volo": lo ha rivelato il capo dell'Fbi Kash Patel. Il messaggio è stato scritto prima dell'attentato di mercoledì, ha detto Patel a Fox News. Non è chiaro quale forma abbia assunto. Patel lo ha descritto sia come un "biglietto" che come uno "scambio di messaggi di testo". Il capo del Bureau ha riferito che il testo è stato poi "distrutto" ma è stato recuperato dagli investigatori. Inoltre, ha detto ancora il capo dell'Fbi, il dna recuperato da un cacciavite e da un asciugamano, entrambi trovati insieme al fucile usato per uccidere Charlie Kirk, corrisponde a quello del presunto killer, il ventiduenne Tyler Robinson. La famiglia di Robinson ha riferito agli investigatori che Robinson aveva "aderito a un'ideologia di sinistra", ha aggiunto Patel.

  3. Ricarica la pagina se necessario