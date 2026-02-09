Il killer delle moschee di Christchurch chiede l'annullamento dell'ergastolo

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 FEB - L'assassino delle moschee di Christchurch in Nuova Zelanda, Brenton Tarrant ha presentato ricorso contro la condanna all'ergastolo. Il suprematista bianco che il 15 marzo del 2019 ha sparato e ucciso 51 persone in due attacchi ha presentato lunedì un ricorso per chiedere l'annullamento della sua condanna. L'ex istruttore di palestra e suprematista australiano che aveva preannunciato il suo gesto su un forum online, pubblicato un manifesto intitolato "The Great Replacement" e poi trasmesso in diretta streaming le uccisioni per 17 minuti, secondo una sinossi del caso presentata dal tribunale, riportata da Afp, ha sostenuto che le sue condizioni di detenzione "strazianti e disumane" durante il processo lo hanno reso incapace di prendere decisioni razionali quando si è dichiarato colpevole. Nel 2021, l'ex avvocato di Tarrant, Tony Ellis, aveva affermato che il suo cliente credeva che "la via d'uscita più semplice fosse dichiararsi colpevole", sostenendo che la dichiarazione era stata fatta sotto costrizione. (ANSA-AFP).