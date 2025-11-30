Il grande freddo sull'Umbria, a Castelluccio meno 13,6 gradi

NORCIA (PERUGIA), 30 NOV - Il grande freddo si è abbattuto sull'Umbria dopo le nevicate dei giorni scorsi, con gelate estese e temperature che in alcune località hanno fatto registrare valori tipici di regioni ben più settentrionali. La temperatura più bassa è stata rilevata a Castelluccio di Norcia, dove il termometro è precipitato fino a meno 13,6 gradi, la minima più estrema della regione. Freddo intenso anche a Cascia, con meno 6,7 gradi, e sull'altopiano di Colfiorito (Foligno), sceso a meno 5,4 gradi. Gelate diffuse anche nelle principali aree appenniniche: Norcia ha toccato meno 3,3 gradi, Gubbio e Città di Castello meno 4,5 gradi, mentre a Orvieto la minima è stata di meno tre. I due capoluoghi hanno registrato valori più alti ma comunque bassi: Perugia ha segnato due gradi, mentre Terni ha toccato lo zero. La giornata di domenica si presenta serena e stabile, ma il gelo resta protagonista, soprattutto nei fondovalle. Secondo le previsioni, la stabilità atmosferica delle prossime ore dovrebbe mantenere il cielo sereno ma anche favorire nuove gelate notturne in tutta la regione. Per lunedì è invece atteso il passaggio di una nuova perturbazione, con cielo coperto e possibili precipitazioni.