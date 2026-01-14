Giornale di Brescia
Il governo venezuelano libera 11 giornalisti

ROMA, 14 GEN - Una settimana dopo che il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, annunciasse il rilascio di un "numero significativo di prigionieri politici", nelle ultime ore sono stati liberati undici giornalisti e operatori dei media venezuelani dalle carceri del Paese. Lo riferisce il Sindacato Nazionale degli Operatori della Stampa (SNTP). Altri 24 sono ancora detenuti. Il sindacato ha ribadito che tutti questi arresti non erano legati ad attività criminali comprovate, ma piuttosto alla pratica del giornalismo indipendente, alla diffusione di opinioni critiche o all'attivismo politico dei giornalisti.

ROMA

