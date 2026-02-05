Il governo Milei lancia il suo ufficio 'contro la disinformazione'

BUENOS AIRES, 05 FEB - Il governo ultraliberista di Javier Milei ha annunciato oggi la creazione di un vero e proprio ufficio governativo per la lotta alla presunta disinformazione sul suo operato che diffonderebbero media e opposizione argentine. "L'Ufficio di risposta ufficiale della Repubblica Argentina è stato creato per smentire attivamente la menzogna, segnalare falsità concrete e mettere in evidenza le operazioni dei media e della casta politica", si legge in una nota dove si precisa che "la libertà di espressione è un diritto sacro" e che la creazione dell'ufficio rappresenta una decisione che "contrariamente alla censura, incorpora una voce ufficiale". "L'Ufficio di risposta ufficiale esiste per questo: affinché la disinformazione non rimanga senza risposta e perché la verità torni ad essere informazione", conclude la nota. La prima 'risposta' ufficiale che arriva dal nuovo Ufficio governativo è la secca smentita a un articolo del quotidiano Clarín che riferisce del ritardo nell'applicazione del programma di sostituzione di sussidi alla disoccupazione con 'vouchers' di formazione. L'informazione viene definita dall'ufficio come "un'operazione grossolana" affermando che il programma in questione "è attivo e finanziato".