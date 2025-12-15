Il governo Milei denuncia la Federcalcio argentina per corruzione

BUENOS AIRES, 15 DIC - A pochi mesi dal fischio d'inizio del mondiale di calcio la Federcalcio argentina (Afa) è immersa in uno scandalo per presunta corruzione con un forte risvolto anche politico. La senatrice della maggioranza ed ex ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha presentato oggi un esposto presso la Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) chiedendo l'apertura di un'indagine interna su presunte violazioni del Codice Etico e della Politica Anticorruzione nei confronti del presidente dell'Afa, Claudio 'Chiqui' Tapia. L'iniziativa di Bullrich, fedelissima del presidente Milei, fa leva su quanto emerso da indagini avviate dalla giustizia argentina per presunti reati di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e occultamento di beni, a carico di una società finanziaria strettamente legata alla Federcalcio. L'inchiesta della magistratura ha preso il via a partire da una presunta manovra di riciclaggio per 880 miliardi di pesos (circa 500 milioni di euro) in cui la società Sur Finanzas - di proprietà dell'imprenditore Ariel Vallejo e legata a doppio filo al presidente della Afa - appare come la piattaforma principale della movimentazione del denaro. Ma sullo sfondo c'è anche lo scontro aperto tra governo e Afa per il progetto di Milei di riformare lo statuto delle società calcistiche argentine (oggi società civili senza scopo di lucro) e consentire l'ingresso di Società anonime sportive sul modello del calcio inglese, un'iniziativa che si è tuttavia scontrata con una forte resistenza della Federcalcio.