Il governo lima il decreto energia, interlocuzioni con le Regioni

ROMA, 16 FEB - Il governo lavora per definire gli ultimi dettagli del decreto energia, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri di mercoledì. Il tema ha occupato gran parte della discussione al vertice di maggioranza che si è svolto a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono fonti di centrodestra restano alcuni aspetti da limare, relativi soprattutto all'articolo 3 del provvedimento, che nella bozza uscita negli ultimi giorni prevedeva "Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese". Sono in corso approfondimenti, a quanto si apprende, e ci saranno interlocuzioni con alcune Regioni (in primis la Lombardia, che ha molte centrali con concessioni idroelettriche) per appianare tutti i dubbi tecnici.