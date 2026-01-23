Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il governo del Québec rimuove la corona britannica dallo stemma

AA

ROMA, 23 GEN - Il governo del Québec ha annunciato la rimozione della corona britannica dallo stemma ufficiale della provincia. Il ministro della Giustizia Simon Jolin-Barrette e quello della lingua francese Jean-François Roberge affermano che la decisione della provincia riafferma l'autonomia della nazione del Québec. Lo stemma è costituito da una corona posta sopra uno scudo con tre gigli dorati, un leone dorato - che rappresenta anche la Corona britannica - e tre foglie d'acero verdi. Il leone non verrà rimosso. Lo scrive la Canadian Press. Nel 1868 la regina Vittoria concesse al Québec il suo emblema ufficiale, ma il governo del Québec afferma che la corona in stile Tudor fu aggiunta nel 1939 insieme al motto provinciale "Je me souviens" - Mi ricordo. Il governo afferma che lo stemma verrà modificato in alcune lettere ufficiali e, in seguito, sulle medaglie consegnate dal governatore. Per motivi di conservazione del patrimonio, il governo afferma che gli emblemi presenti sugli edifici o sugli arredi statali non saranno modificati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario