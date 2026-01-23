Il governo del Québec rimuove la corona britannica dallo stemma

ROMA, 23 GEN - Il governo del Québec ha annunciato la rimozione della corona britannica dallo stemma ufficiale della provincia. Il ministro della Giustizia Simon Jolin-Barrette e quello della lingua francese Jean-François Roberge affermano che la decisione della provincia riafferma l'autonomia della nazione del Québec. Lo stemma è costituito da una corona posta sopra uno scudo con tre gigli dorati, un leone dorato - che rappresenta anche la Corona britannica - e tre foglie d'acero verdi. Il leone non verrà rimosso. Lo scrive la Canadian Press. Nel 1868 la regina Vittoria concesse al Québec il suo emblema ufficiale, ma il governo del Québec afferma che la corona in stile Tudor fu aggiunta nel 1939 insieme al motto provinciale "Je me souviens" - Mi ricordo. Il governo afferma che lo stemma verrà modificato in alcune lettere ufficiali e, in seguito, sulle medaglie consegnate dal governatore. Per motivi di conservazione del patrimonio, il governo afferma che gli emblemi presenti sugli edifici o sugli arredi statali non saranno modificati.