Il governo chiede il voto di fiducia sul dl Sport

ROMA, 23 LUG - Il governo chiede il voto di fiducia sul decreto per lo Sport. A dirlo nell'Aula di Palazzo Madama è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La presidente di turno Mariolina Castellone convoca la Capigruppo per decidere "come andare avanti con i lavori". Il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia critica la decisione del governo ("66esima fiducia") dicendo come sia "irrituale scoprire la richiesta del voto di fiducia in Aula in questo modo". La decisione definita 'a sorpresa' dalle opposizioni è criticata anche dal capogruppo M5S Patuanelli visto che gli emendamenti "sono circa 100, cioè 2 ore di dibattito".