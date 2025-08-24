Il governatore dell'Illinois, 'non c'è nessuna a emergenza'
epa12172053 Illinois Governor JB Pritzker during a hearing with Sanctuary State Governors of the House Committee on Oversight and Government Reform at the US Capitol in Washington, DC, USA, 12 June 2025. EPA/WILL OLIVER
(V. '++ Wp, Pentagono pianifica...' delle 2:32) NEW YORK, 23 AGO - "Non c'è nessuna emergenza che richieda il dispiegamento della Guardia nazionale". Lo afferma JB Pritzker, il governatore dell'Illinois, lo Stato dove si trova Chicago, commentando le indiscrezioni del Washington Post sul piano del Pentagono di schierare militari nella città dei venti, in linea con le indicazioni di Donald Trump.
