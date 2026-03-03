Il gip di Milano convalida il controllo giudiziario di Deliveroo
MILANO, 03 MAR - Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, la filiale italiana del colosso americano finita nell'inchiesta del pm Paolo Storari e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per caporalato su 20mila rider, di cui tremila in provincia di Milano. Caso che ricalco quello di Foodinho-Glovo delle scorse settimane.
