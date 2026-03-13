Il gip convalida i sequestri su Ceva Logistics, 'serbatoi di manodopera'

MILANO, 13 MAR - Sono stati convalidati oggi gli ultimi due sequestri per frode fiscale disposti d'urgenza dalla Procura di Milano, il 3 marzo, nelle indagini milanesi sui cosiddetti "serbatoi di manodopera". Si tratta di sequestri preventivi per oltre 27,3 milioni di euro nei confronti di Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics Italy spa, società con sede ad Assago (Milano) e che fanno parte del gruppo aziendale leader nel settore della logistica. Lo ha deciso il gip di Milano Luca Milani, a seguito delle indagini dei pm Paolo Storari e Daniela Bartolucci e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Si tratta di un'altra tranche delle molte inchieste milanesi per frode fiscale sui grandi gruppi dei trasporti e della logistica, ma anche della vigilanza privata, e sull'uso dei cosiddetti "serbatoi di manodopera", con annesso "sfruttamento" dei lavoratori. Indagini con le quali la Procura di Milano, attraverso i risarcimenti versati dalle società coinvolte all'Agenzia delle Entrate, ha recuperato negli ultimi anni oltre un miliardo di euro e ha ottenuto la "assunzione e stabilizzazione di oltre 54.000 lavoratori, prima 'in balia' delle società serbatoio". Ceva Logistics, come si legge nel decreto del gip, ha "operato esercitando i poteri di gestione del datore di lavoro, senza sopportare", però, gli oneri "contributivi, stipendiali e contrattuali" della assunzione di "decine di dipendenti". I pm, tra l'altro, hanno anche chiesto per Ceva Logistics Italia srl una misura interdittiva del "divieto di pubblicizzare beni e servizi" per un anno e il giudice ha fissato udienza, per discutere l'istanza, per il 21 maggio. Ceva Logistics era finita già in amministrazione giudiziaria nel maggio 2019 per presunta agevolazione del caporalato, una misura di prevenzione che era stata poi revocata.