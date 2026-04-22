Il Giappone chiede più petrolio al Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 21 APR - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha reso noti i dettagli di un colloquio telefonico avuto con la prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi. A causa della situazione in Medio Oriente e del suo impatto sul mercato energetico, ha spiegato, il governo nipponico ha chiesto di esplorare la possibilità di acquistare maggiore quantità di greggio messicano. Le due rappresentanti hanno concordato di consolidare le relazioni commerciali e la collaborazione ambientale. Sui social Sheinbaum ha definito la conversazione molto produttiva: "Abbiamo parlato dell'importanza di rafforzare le relazioni tra i due Paesi nel campo degli investimenti, del commercio e della cooperazione". In merito ai progetti condivisi, la leader messicana ha aggiunto: "Ho ringraziato per l'appoggio dell'Agenzia di Cooperazione in materia ambientale per il risanamento dei fiumi e l'inquinamento atmosferico e ho proposto di continuare ad ampliare questa cornice". Attualmente in Messico operano 1.600 imprese giapponesi che generano 350.000 posti di lavoro.