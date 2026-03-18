Il genetista della famiglia di Yara studierà il martello trovato a Cinturrino

MILANO, 18 MAR - Da lunedì anche il genetista della famiglia di Abderrahim Mansouri, Giorgio Portera, sta lavorando per verificare la presenza di tracce biologiche su un martello e un pezzo di stecca di biliardo trovate in un'auto nella disponibilità di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia che il 26 gennaio ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne marocchino nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano ed è ora in carcere. L'eventuale ritrovamento di tracce biologiche servirà a verificare le testimonianze rese da amici di Mansouri i quali hanno raccontato che il poliziotto era solito minacciare, talvolta anche colpire, spacciatori e tossicodipendenti con un martello e altri corpi contundenti. Per le dichiarazioni di otto persone è stato chiesto dalla Procura l'incidente probatorio. Portera è stato consulente genetista della famiglia di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa il 26 novembre del 2010 e trovata morta tre mesi dopo e per il cui omicidio è stato condannato all'ergastolo Massimo Bossetti.