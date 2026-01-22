Il generale Fronda assume il comando di Eufor in Bosnia

SARAJEVO, 22 GEN - L'Eufor ha tenuto oggi una cerimonia di cambio di comando a Camp Butmir, a Sarajevo, segnando il passaggio di comando dal maggiore generale Florin-Marian Barbu delle Forze Armate rumene al maggiore generale Maurizio Fronda delle Forze Armate italiane. Lo si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla missione dell'Ue in Bosnia-Erzegovina, Althea. Alla cerimonia di cambio di comando hanno partecipato alti rappresentanti militari e civili della Bosnia-Erzegovina e della comunità internazionale, tra cui il Rappresentante Speciale dell'Ue, Luigi Soreca, il Comandante Operativo, gen. Ludovic Pinon de Quincy, il Comandante del Comando Interforze Italiano, gen. Giovanni Maria Iannucci, alti rappresentanti della Romania e alti rappresentanti del Ministero della Difesa. Per la prima volta, ha preso parte alla cerimonia anche un plotone delle Forze Armate della Bosnia-Erzegovina. Durante l'evento - si legge ancora nel comunicato -, i relatori hanno sottolineato la solida cooperazione tra l'Eufor e le istituzioni locali, nonché l'importanza della professionalità, della trasparenza e dell'imparzialità nello svolgimento del mandato della missione. Si esprime apprezzamento per la leadership e la dedizione del gen. Barbu durante il suo mandato, mentre il gen. Fronda sottolinea la sua disponibilità a guidare l'Eufor nel prossimo anno. Il gen. Fronda si è congratulato con il suo predecessore Barbu per i suoi risultati e ha assicurato che sotto il suo comando, l'Eufor continuerà a dimostrare trasparenza e imparzialità nei confronti di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina.