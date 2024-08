Il fumo degli incendi in Amazzonia e nel Pantanal arriva a Rio

Man made fire on the "cerrado" near Araguaya River outside of Araguaya National Park te clean the land for cattle use. Daniel Beltra/Greenpeace----------------------------------FOTO DA UFFICIOSTAMPA GREENPEACE PER LIBERA DIFFUSIONE. NO ARCHIVIAZIONE. CREDITS: DANIEL BELTRA'/GREENPEACE STREAMING DEGLI INCENDI IN AMAZZONIA A PARTIRE DALLE ORE 16 SUL SITO http://www.greenpeace.org/italy/ AMAZZONIA IN FIAMME. GREENPEACE TRASMETTE IN DIRETTA VIA WEBCAM DALLA SCENA DEL DELITTO Roma, 27 agosto 2008 – Oggi alle 16.00 Greenpeace, attraverso un sofisticato sistema di webcam, trasmetterà in diretta le immagini degli incendi nella Foresta Nazionale di Jamanxin nel sud dello Stato del Parà. Gli attivisti di Greenpeace affronteranno le fiamme per mostrare all’opinione pubblica come ogni anno - durante la stagione secca che va da luglio a ottobre - ampi tratti di foresta amazzonica intatta vadano in fumo a causa degli incendi forestali, la forma più devastante e aggressiva di distruzione. Gli attivisti di Greenpeace, tra cui un italiano, stanno perlustrando con un aeroplano Cessna e con due gip blindate le aree forestali colpite dagli incendi. Le immagini verranno trasmesse in streaming per 30 minuti dato l’alto rischio dell’operazione sia per le fiamme cheper le reazioni dei colpevoli colti in flagranza di reato.