Il freddo è arrivato in Alto Adige, -10 a Sesto e -7 a Vipiteno

AA

BOLZANO, 19 NOV - L'Alto Adige ha registrato la notte più fredda di questo autunno, con i primi valori sotto lo zero anche a Bolzano. I poli del freddo si registrano a Sesto Pusteria, Pennes e San Giacomo in Val di Vizze, con -10 gradi, mentre la città più fredda è Vipiteno con -7 gradi. Nelle prossime notti il gelo dovrebbe attenuarsi leggermente. "Il freddo è arrivato e ora segue la neve. Nei prossimi due giorni l'Alto Adige sarà sfiorato due volte da una depressione sull'Italia, che porterà precipitazioni (deboli). Con le temperature così basse, i fiocchi scenderanno fino a 500-800 metri, forse anche più in basso", spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Argomenti
BOLZANO

