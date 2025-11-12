Il fondo per il clima raccoglie 3,4 miliardi di euro alla Cop30

BELEM, 12 NOV - Il Brasile ha annunciato la raccolta di oltre 3,4 miliardi di euro (21 miliardi di real) destinati al Fondo per il Clima, grazie a nuovi accordi firmati durante la Cop30, in corso a Belém. Lo ha reso noto il presidente della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes), Aloizio Mercadante, che ha definito l'operazione "una delle più grandi iniziative di finanziamento verde al mondo". Le risorse provengono da istituzioni di sviluppo di Italia, Germania, Francia, Giappone e dalla Banca Interamericana di Sviluppo (Bid). L'annuncio arriva a una settimana dalla prima fase di finanziamenti, in cui il Tesoro brasiliano ha collocato sul mercato internazionale 1,5 miliardi di dollari in "green bond", titoli di debito destinati a finanziare progetti ambientali e sostenere la transizione energetica. Le risorse del Fondo Clima saranno destinate a programmi per la riduzione delle emissioni, la protezione della biodiversità e l'espansione delle energie rinnovabili. Secondo il governo, si tratta di un passo concreto per consolidare il ruolo del Brasile come leader della transizione energetica globale, tema centrale della Cop30. "La Bndes è oggi l'istituzione che più finanzia la transizione energetica nel mondo", ha ricordato Mercadante, sottolineando che il Fondo Clima sarà il principale canale per gli investimenti internazionali destinati a mitigare gli effetti del riscaldamento globale in Amazzonia e nel resto del Paese.