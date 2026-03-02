Il figlio dello scià, 'vorrei tornare in Iran il prima possibile'

WASHINGTON, 02 MAR - Il principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi ha celebrato l'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei, e ha elogiato l'operazione militare americana in un'intervista a Fox News oggi. "Ringrazio il presidente Trump per averci fatto credere che ora abbiamo una reale possibilità di prendere il controllo del nostro Paese", ha dichiarato Pahlavi, figlio dello Scià e residente negli Stati Uniti. "Mi piacerebbe essere lì, che sia prima del crollo del regime o subito dopo", ha affermato.