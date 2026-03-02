Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il figlio dello scià, 'vorrei tornare in Iran il prima possibile'

AA

WASHINGTON, 02 MAR - Il principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi ha celebrato l'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei, e ha elogiato l'operazione militare americana in un'intervista a Fox News oggi. "Ringrazio il presidente Trump per averci fatto credere che ora abbiamo una reale possibilità di prendere il controllo del nostro Paese", ha dichiarato Pahlavi, figlio dello Scià e residente negli Stati Uniti. "Mi piacerebbe essere lì, che sia prima del crollo del regime o subito dopo", ha affermato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario