Il figlio dei Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori

WASHINGTON, 16 DIC - I procuratori di Los Angeles hanno annunciato che incrimineranno Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, con due capi d'accusa per omicidio di primo grado per l'uccisione dei suoi genitori. Nick Reiner deve inoltre rispondere di una specifica aggravante secondo cui avrebbe usato personalmente un'arma pericolosa e letale, un coltello. Non è ancora stata presa una decisione da parte dei pubblici ministeri se chiedere la pena di morte.