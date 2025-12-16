Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il figlio dei Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori

AA

WASHINGTON, 16 DIC - I procuratori di Los Angeles hanno annunciato che incrimineranno Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, con due capi d'accusa per omicidio di primo grado per l'uccisione dei suoi genitori. Nick Reiner deve inoltre rispondere di una specifica aggravante secondo cui avrebbe usato personalmente un'arma pericolosa e letale, un coltello. Non è ancora stata presa una decisione da parte dei pubblici ministeri se chiedere la pena di morte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario