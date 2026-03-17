Il Festival della Felicità lancia un esperimento sociale in caso di blackout digitale

ROMA, 17 MAR - Immaginiamo un blackout improvviso. Niente Wi-Fi, niente rubrica dello smartphone, niente Google. Quanti numeri di telefono ricorderemmo a memoria? Riparte da questa provocazione la nuova edizione del Festival della Felicità, l'evento ideato da Walter Rolfo che fino al 20 marzo 2026 trasformerà Torino nella capitale mondiale dell'educazione emotiva. L'attesissimo appuntamento, che ogni anno coinvolge migliaia di studenti di tutta Italia e adulti senza limite di età, si conferma come uno tra i più importanti progetti dedicati al benessere interiore con un cartellone di appuntamenti che oggi colora Torino con lo show formativo sulla felicità, ad ingresso gratuito, presso l'Inalpi Arena. In questo momento la felicità è il bene più ricercato dagli italiani: per la prima volta nella storia la quota di italiani poco felici (32%) supera quella dei molto felici (28%), secondo l'indice diffuso da Piepoli- Udicon nel 2025. Ed ecco perché 26 mila persone (12 mila studenti, 12 mila genitori, 2000 professionisti di aziende) verranno da ogni parte del paese per imparare ad essere felici. Il tema questo anno è "Le palestre della mente", poiché siamo bravi a digitare ma abbiamo perso l'abitudine di pensare. L'obiettivo è quello di aiutare la gente a tornare a ragionare, pensare, per evitare di posteggiare il cervello per un eccesso di digitalizzazione. Per questo durante l'evento sarà richiesto di trascorrere del tempo con i dispositivi digitali spenti. "In un mondo dove la felicità viene "postata" ma raramente ascoltata vogliamo capire se siamo ancora capaci di guardarci negli occhi senza uno schermo di mezzo", spiega Walter Rolfo psicologo e mental coach, nonché presidente della Fondazione della Felicità Ets che organizza la kermesse e che anche per questa edizione premierà la "Classe più felice d'Italia", quella cioè che grazie ad una apposita app segnalerà i progetti benefici messi in atto per donare azioni e gesti del cuore. Le storie raccolte diventeranno quindi un Manifesto della Felicità Urbana. Tra gli ospiti dell'evento di oggi: le testimonianze di resilienza di Emanuele Lambertini (atleta paralimpico), l'impegno di Mattia Villardita (lo "Spider-Man" dei corsie pediatriche) e la forza di Consuelo Agnesi. Sul palco, insieme a Rolfo, il maestro del trasformismo Arturo Brachetti e l'energia dei Ping Pong Pang. Ore 20:30 - Per il Grande Pubblico: Lo show formativo "Vite - Storie di Felicità". Una girandola di emozioni con ospiti d'eccezione: dalla voce iconica di La Pina (Radio Deejay) alla narrazione profonda di Pablo Trincia, fino alla determinazione di Sebastiano Gravina (Videociecato). Un cast d'eccellenza che include anche Alessandro Mosca Balma e il talento acrobatico di Patrizio Ratto.